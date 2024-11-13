В Рязани поймали женщину, которая скрывалась от суда

В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже.

В Рязани поймали женщину, которая скрывалась от суда. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию поступило сообщение о конфликтной ситуации у Детской областной клинической больницы.

На место прибыл наряд ППС. Патрульные пресекли ссору и установили, что среди участников 28-летняя жительница Рязани — подсудимая по уголовному делу по ст. 158 УК РФ (Кража), скрывающаяся от суда и объявленная в федеральный розыск.

Правоохранители доставили злоумышленницу в отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани. Подсудимую взяли под стражу.