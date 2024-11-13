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В Рязани 14 улиц остались без света
Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани 14 улиц остались без света. Об этом 13 ноября сообщили в городских электросетях.

Без света остались улицы:

  • Грибоедова,
  • Есенина,
  • Затинная,
  • Окское шоссе,
  • Свободы,
  • Фирсова,
  • Лермонтова,
  • Фурманова,
  • Рыбацкая,
  • проезд Речников,
  • площадь 26 Бакинских Комиссаров,
  • Скоморошинская,
  • Лесопарковая,
  • Радиозаводская.

Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.