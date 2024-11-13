В Рязани 14 улиц остались без света
Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани 14 улиц остались без света. Об этом 13 ноября сообщили в городских электросетях.
Без света остались улицы:
- Грибоедова,
- Есенина,
- Затинная,
- Окское шоссе,
- Свободы,
- Фирсова,
- Лермонтова,
- Фурманова,
- Рыбацкая,
- проезд Речников,
- площадь 26 Бакинских Комиссаров,
- Скоморошинская,
- Лесопарковая,
- Радиозаводская.
Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.