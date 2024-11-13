В Рязани 14 улиц остались без света

Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани 14 улиц остались без света. Об этом 13 ноября сообщили в городских электросетях.

Без света остались улицы:

Грибоедова,

Есенина,

Затинная,

Окское шоссе,

Свободы,

Фирсова,

Лермонтова,

Фурманова,

Рыбацкая,

проезд Речников,

площадь 26 Бакинских Комиссаров,

Скоморошинская,

Лесопарковая,

Радиозаводская.

Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.