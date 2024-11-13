В России создадут центры совместного пребывания детей и родителей из проблемных семей

По словам Марии Львовой-Беловой, важно не разлучать такие семьи, а помещать в стационары и одновременно работать и с родителями, и с ребенком.

В России создадут центры совместного пребывания детей и родителей из проблемных семей. Об пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову.

По ее словам, важно не разлучать такие семьи, а помещать в стационары и одновременно работать и с родителями, и с ребенком.