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В России предрекли увеличение выпуска цифровых финансовых активов к 2026 году
Ожидается, что объем достигнет 10 трлн рублей.

В России предрекли увеличение выпуска цифровых финансовых активов к 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Ожидается, что объем достигнет 10 трлн рублей.

«Если говорить про общий рынок, то он уже превысил полтриллиона рублей. Это 2024 год. И как раз во второй половине года мы видим большую активность», — сказал эксперт.