В России на 11% выросла стоимость бизнес-ланчей

Согласно исследованию, средний чек на бизнес-ланчи в российских заведениях общепита с начала года вырос на 11% - до 510 рублей.

В России на 11% выросла стоимость бизнес-ланчей. Об этом сообщает газета « Ведомости ».

Согласно исследованию, средний чек на бизнес-ланчи в российских заведениях общепита с начала года вырос на 11% - до 510 рублей.

Чашка напитка в составе ланча в среднем за отчетный период обходилась покупателям в 192 руб. (+12% год к году). Стоимость иных составляющих — супа, салата и чая — выросла до 306,258 и 81 рубля за порцию (плюс 11 процентов соответственно).