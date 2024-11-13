В России хотят ввести комиссию за размещение рекламы в интернете

Отмечается, что комиссия может составить от 2 до 5% от ежеквартальной выручки владельцев сайтов, приложений, а также блогеров и операторов рекламных систем.

В России хотят ввести комиссию за размещение рекламы в интернете. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Forbes.

Отмечается, что комиссия может составить от 2 до 5% от ежеквартальной выручки владельцев сайтов, приложений, а также блогеров и операторов рекламных систем.