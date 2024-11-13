В России хотят сделать «тревожную кнопку» в приложениях такси
После нажатия на нее начнется автоматическая запись разговора водителя и пассажира, которая затем отправится диспетчеру.
В России хотят сделать «тревожную кнопку» в приложениях такси. Об этом пишет ТАСС.
После нажатия на нее начнется автоматическая запись разговора водителя и пассажира, которая затем отправится диспетчеру. Также предполагается хранение материалов на сервере.
Обращение с соответствующей инициативой на имя министра внутренних дел направил депутат Дмитрий Гусев.