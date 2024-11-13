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В Кремле высказались о ситуации на СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выполнение задач специальной военной операции идет активно и с высокой динамикой.

В Кремле высказались о ситуации на СВО. Об этом в среду, 13 ноября, сообщило издание «Life».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выполнение задач специальной военной операции идет активно и с высокой динамикой. По его словам, российские военные проявляют осторожность по отношению к мирному населению Украины.

«Динамика специальной военной операции весьма высокая и она продолжается полным ходом», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что удары ВС РФ направлены исключительно на военные объекты. Эта практика продолжает сохраняться.

Песков отметил, что удары ВС РФ направлены исключительно на военные объекты. Эта практика продолжает сохраняться.