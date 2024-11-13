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В Касимове работодатель задолжал сотрудникам почти 400 тысяч рублей по зарплате
В связи с этим межрайонная прокуратура в интересах работников направила в суд исковые заявления о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, которые удовлетворены.

В Касимове работодатель задолжал сотрудникам почти 400 тысяч рублей по зарплате. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Работники ООО «ЭкоВар» составили коллективное обращение. Выяснилось, что организация своевременно не выплатила восьми сотрудникам заработную плату на общую сумму более 390 тысяч рублей.

В связи с этим межрайонная прокуратура в интересах работников направила в суд исковые заявления о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, которые удовлетворены.

Исполнение решений суда находится на контроле в межрайонной прокуратуре.