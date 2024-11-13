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В Госдуме высказались о блокировке гаджетов Apple в России
Депутат Госдумы Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России. Решение, по его словам, связано с принятием проекта об установке российского магазина приложений на смартфоны и планшеты этой компании.

В Госдуме высказались о блокировке гаджетов Apple в России. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России. Решение, по его словам, связано с принятием проекта об установке российского магазина приложений на смартфоны и планшеты этой компании.

Ранее Кабмин поддержал законопроект, который обяжет Apple разрешить установку магазина приложений RuStore, а также скачивание российских программ, платежи и другие функции.