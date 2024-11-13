В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину

По словам депутатов, отправка войск на Украину будет иметь для Великобритании плачевные последствия и обернется для нее распадом и потерей территорий.

В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Михаила Шеремета.

Он заявил, что отправка войск на Украину будет иметь для Великобритании плачевные последствия и обернется для нее распадом и потерей территорий.

Напомним, ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью телеканалу GB News, что Британия может направить войска на Украину.