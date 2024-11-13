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В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей и родителей
По данным авторов, это позволит значительно повысить доступность медуслуг и снизить финансовую нагрузку на семью.

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей и родителей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-спикера ГД Бориса Чернышова.

По его словам, это позволит значительно повысить доступность медуслуг и снизить финансовую нагрузку на семью.

Также вице-спикер отметил, что здоровые родители смогут лучше заботиться о детях, что позитивно скажется на психическом и физическом состоянии подрастающего поколения.