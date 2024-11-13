В Центральную Россию вернутся «октябрьские температуры»
«Зимы не видно даже на горизонте, на ближайшие пару недель точно», — сказал синоптик.
В Центральную Россию вернутся «октябрьские температуры». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Отмечается, что ожидается вторжение мощного атлантического тепла, из-за него температура воздуха к предстоящим выходным вернется к октябрьским показателям.
«Зимы не видно даже на горизонте, на ближайшие пару недель точно», — сказал синоптик.
В Рязанской области температура поднимется до +6, +7 градусов.