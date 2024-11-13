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TWT: Сенат США остановит СВО, если проявит мужество
Прекращению боевых действий может поспособствовать избрание нового лидера палаты, который пообещает работать с Трампом.

Новый состав Сената США может положить конец украинскому конфликту. Об этом пишет газета The Washington Times.

По данным издания, прекращению боевых действий может поспособствовать избрание нового лидера палаты, который пообещает работать с Трампом.

«Если сенаторы проявят политическое мужество, то смогут перекрыть финансирование Украины и найти мир для нее», — сообщили в газете.