The Economist: выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года

В издании отметили, что разговоры о смене руководства Украины вызваны падением морального духа в стране.

Выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. О этом пишет RT со ссылкой на журнал The Economist.

В издании отметили, что разговоры о смене руководства Украины вызваны падением морального духа в стране.

Согласно публикации, на данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа и «первый момент для любого возможного прекращения огня и прекращения военного положения», и 25 мая, «самая ранняя обсуждаемая дата выборов».