Стало известно, сколько детей родились в 2024 году в Рязани

Всего на свет появились 3880 детей, из них 1927 — девочки, 1953 — мальчики.

Стало известно, сколько детей родились за 10 месяцев 2024 года. Соответствующую информацию опубликовали в среду, 13 ноября, группе Рязанского перинатального центра во «ВКонтакте».

Всего на свет появились 3880 детей, из них 1927 — девочки, 1953 — мальчики. Самый маленький ребенок при рождении весил 480 граммов, а крупный — 5200 граммов.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Рязани родились 47 пар двойняшек.