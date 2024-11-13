Скончался почетный гражданин Сасова Владимир Бакулин. Об этом сообщает администрация округа.
Бакулин скончался 12 ноября, ему было 93 года. Свою жизнь мужчина посвятил службе в Сасовском летном училище. Прошел летные должности от инструктора до командира летного отряда, освоил 4 типа самолета: По-2, Ан-2, Як-12 и Як-18. За успешное освоение летного мастерства и обучение курсантов и пилотов одному из первых ему была присвоена квалификация — пилот первого класса.
Награжден знаками: «Отличник аэрофлота», «10 тысяч часов налета», «85 (и 95) лет гражданской авиации России», нагрудным знаком Попечительского Совета Сасовского лётного училища гражданской авиации «За заслуги». Медалью «70 лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многочисленными грамотами. В 2013 году Владимиру Алексеевичу было присвоено звание «Почетный работник транспорта РФ».