Скончался почетный гражданин Сасова Владимир Бакулин

Бакулин скончался 12 ноября, ему было 93 года.

Скончался почетный гражданин Сасова Владимир Бакулин. Об этом сообщает администрация округа.

Бакулин скончался 12 ноября, ему было 93 года. Свою жизнь мужчина посвятил службе в Сасовском летном училище. Прошел летные должности от инструктора до командира летного отряда, освоил 4 типа самолета: По-2, Ан-2, Як-12 и Як-18. За успешное освоение летного мастерства и обучение курсантов и пилотов одному из первых ему была присвоена квалификация — пилот первого класса.

Награжден знаками: «Отличник аэрофлота», «10 тысяч часов налета», «85 (и 95) лет гражданской авиации России», нагрудным знаком Попечительского Совета Сасовского лётного училища гражданской авиации «За заслуги». Медалью «70 лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многочисленными грамотами. В 2013 году Владимиру Алексеевичу было присвоено звание «Почетный работник транспорта РФ».