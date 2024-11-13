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Рязанский хирург напал на журналистку телеканала НТВ во время интервью
Врача разозлили вопросы о смерти его пациентки.

Рязанский хирург напал на журналистку НТВ во время интервью. Об этом сообщает сайт телеканала.

Инцидент произошел в клинике «Семейная». Корреспондентка спросила врача о смерти его пациентки, после чего агрессивный мужчина грубо отодвинул девушку и попытался скрыться от съемочной группы.

Журналистка последовала за медиком и попыталась выяснить причину его злости и побега, но дебошир повторно оттолкнул Дарину Райт, отчего та упала на пол и серьезно повредила колено. На помощь своему коллеге пришел другой медработник и выставил операторов и интервьюера, не предложив помощи.

На улице пострадавшая ощутила боль в ноге, на место вызвали скорую. Прибывшие заподозрили перелом и наложили шину.

Отмечается, что ситуацией заинтересовались полиция, прокуратура и следственный комитет.