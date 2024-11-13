Рязанских призывников отправили на службу в Калининград

В среду, 13 ноября, на службу отправили 32 рязанца.

Рязанских призывников отправили на службу в Московскую область и Калининград. Корреспондент РЗН. Инфо побеседовала с военным комиссаром Рязанской области Олегом Серкезом и новобранцами.

В среду, 13 ноября, на службу отправили 32 рязанца.

Военный комиссар области Олег Серкез призвал родителей рязанцев не настраивать детей на уклонение от срочной службы.

«Часто сталкиваемся с родителями, которые „не отпускают“ детей. Отцы, которые служили в 90-ые, когда была развита дедовщина, не отпускают. Сейчас дедовщины в армии нет, в зоне боевых действий срочников нет. Чего опасаться? Бывают ситуации, что нужно устроиться на госслужбу, а военного билета не будет. Также хочу напомнить о федеральном законе. Там указано, что, если призывник не получил повестку в текущем призыве, то он обязан явиться в военкомат в течение двух недель следующего призыва», — рассказал военный комиссар.

Военный комиссар отметил, что в последнее время у призывников наблюдают проблемы со зрением, но связывать это только с распространением гаджетов не стоит. Инфантилизм, который присущ некоторым рязанским призывникам, он связал с отсутствием школьной дисциплины и недоверием детям в семьях.

«Есть некоторые призывники — их немного, но они есть, которые не способны выполнить элементарные бытовые задачи — зашить карман, определить время по круглому циферблату», — поделился Серкез.

Кроме того, военный комиссар региона пояснил, что сейчас срок службы — 12 месяцев. Слухи о продлении срочной службы до двух лет он комментировать не стал. По его словам, этот вопрос решается на федеральном уровне.

Призывник Иван Крылов из Рыбновского района поделился, что считает армию школой жизни настоящего мужчины. Она прививает дисциплину, понимание жизни, умение действовать сообща. Молодой человек не боится разлуки с родственниками и думает, что ко всему надо привыкать и встречать трудности с улыбкой. Крылову предстоит служить в Балтийском флоте, но призывник пока не знает в какой части.

Призывник Николай Молчанов из Спас-Клепиков согласился с Крыловым и добавил, что служба помогает и в физической подготовке и дисциплинирует молодых людей в моральном плане. Николай не хочет связывать свою дальнейшую жизнь с армией. Он уже знает, что будет отбывать службу в Чехове, в инженерных войсках.