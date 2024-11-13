Рязанские врачи спасли мужчину с серьезными переломами после ДТП

В больнице врачи установили, что мужчина получил множественные переломы костей скелета с преимущественным повреждением лица и нижних конечностей.

Рязанские врачи спасли мужчину с серьезными переломами после ДТП. Об этом сообщили в группе ОКБ во «ВКонтакте».

В начале ноября житель Касимова попал в ДТП. На место аварии приехала «скорая» и доставила пострадавшего Касимовский ММЦ.

В больнице врачи установили, что мужчина получил множественные переломы костей скелета с преимущественным повреждением лица и нижних конечностей.

Сотрудники Касимовского ММЦ решили транспортировать пациента в травматологический центр ОКБ. В Рязань мужчину доставила бригада Центра медицины катастроф.

Пациента положили в реанимацию примерно в час ночи. Врачи провели дообследования и приступили к операциям.

Отмечается, что у мужчины были травмы в нескольких областях тела и требовали совместной работы специалистов разного профиля (челюстно-лицевой хирург и травматолог).

«Нам без труда удалось выполнить симультантное (совместное) оперативное вмешательство, и тем самым уменьшить нагрузку на организм, сроки лечение и ускорить реабилитацию», — говорится в посте.

На данный момент, как указано в публикации, пациента начали готовить к выписке.