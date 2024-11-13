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Рязанские волонтеры рассказали о поиске пропавшего студента медуниверситета
«К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, местонахождение Эль Мшишм Адиля остается неизвестным», — говорится в сообщении.

Рязанские волонтеры рассказали о поиске пропавшего студента медуниверситета. Пост об этом в среду, 13 ноября, появился в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» ВКонтакте.

Эль Мшишм Адиль, 2006 года рождения пропал 7 ноября 2024 года. 20 спасателей и добровольцев разделились на группы и отправилась на сектора поиска, проходящие через маршрут молодого человека, который установили при помощи геопозиции его телефона.

Также были проверены другие территории, в том числе в ночное время."К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, местонахождение Эль Мшишм Адиля остается неизвестным", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Рязани пропал 18-летний иностранец.