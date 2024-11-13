Рязанская областная Дума приняла закон о продлении выплаты при рождении ребенка

20 тысяч рублей могут получить все семьи, в случае рождения первого ребенка у женщины в возрасте до 25 лет размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Дети должны быть рождены на территории региона.

В среду, 13 ноября, на заседании рязанской областной Думы парламентарии приняли решение о продлении на 2025 год региональной единовременной выплаты при рождении ребенка на территории Рязанской области. Об этом сообщается на сайте ведомства. Соответствующий проект закона разработали в целях улучшения демографической ситуации и повышения рождаемости в регионе.

Пособие предоставляется с 2023 года независимо от уровня доходов. 20 тысяч рублей могут получить все семьи, в случае рождения первого ребенка у женщины в возрасте до 25 лет размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Дети должны быть рождены на территории региона.

Отмечается, что в текущем году данной мерой поддержки воспользовались около 4,7 тысяч семей. Всего с момента введения региональной выплаты единовременное денежное пособие получили более девяти тысяч человек.

Напомним, в январе рязанцам рассказывали, что нужно сделать, чтобы получить меру поддержки. Для получения денег заявитель должен предоставить реквизиты своего счета. Это можно сделать при личном визите в отдел соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или по почте. При этом, надо успеть это сделать в течение шести календарных месяцев со дня рождения ребенка.