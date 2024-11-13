Россиянам напомнили о последствиях «захвата» парковочного места во дворе
Самовольное использование земельного участка наказывается штрафом от 5 до 100 тысяч рублей.
Россиянам напомнили о последствиях «захвата» парковочного места во дворе. Об этом сообщил депутат Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с
Он напомнил, что самовольное использование земельного участка наказывается штрафом от 5 до 100 тысяч рублей.
Депутат отметил, что сообщать о «захвате» парковочного места нужно в местное управление земельного контроля. К сообщению потребуется приложить кадры и по возможности адреса автовладельца.