Россиянам напомнили о последствиях «захвата» парковочного места во дворе

Самовольное использование земельного участка наказывается штрафом от 5 до 100 тысяч рублей.

Россиянам напомнили о последствиях «захвата» парковочного места во дворе. Об этом сообщил депутат Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с News.ru .

Он напомнил, что самовольное использование земельного участка наказывается штрафом от 5 до 100 тысяч рублей.

Депутат отметил, что сообщать о «захвате» парковочного места нужно в местное управление земельного контроля. К сообщению потребуется приложить кадры и по возможности адреса автовладельца.