Россия простила африканским странам долги на сумму около 20 миллиардов долларов

Деньги направят на финансирование развивающихся проектов в рамках программы рефинансирования.

Россия простила африканским странам долги на сумму около 20 миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.

«Около 20 млрд списали. У нас сейчас есть программа рефинансирования, чтобы долги перефокусировать на проекты развития», — подчеркнул Богданов.

По словам замминистра, перенаправление средств помогает улучшать уровень жизни в африканских странах. Деньги направят на финансирование развивающихся проектов в рамках программы рефинансирования.