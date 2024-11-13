«Ъ»: российского военного впервые будут судить за добробольную сдачу в плен ВСУ

По версии следствия, бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ— один раз успешно.

Российского военного впервые будут судить за добробольную сдачу в плен ВСУ. Об этом пишет Коммерсант.

Отмечается, что гарнизонный военный суд Москвы рассмотрит первое с начала СВО дело о добровольной сдаче в плен бойцом ВС России в ходе выполнения боевого долга.

По версии следствия, бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ— один раз успешно.

Кроме того, он дезертировал из 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады.