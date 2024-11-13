Росгвардейцы поймали в Рязани мужчину, объявленного в федеральный розыск

Злоумышленника передали сотрудникам полиции.

Росгвардейцы поймали в Рязани мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что правоохранители заметили на улице Гагарина мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя неадекватно. Его остановили для проверки документов.

Установлено, что 33-летний рязанец находится в федеральном розыске за кражу.

Злоумышленника передали сотрудникам полиции.