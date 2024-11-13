Размер пенсии предложили привязать к числу детей

Демограф Владимир Тимаков предложил рассчитывать размер выплат, исходя не только из трудового, но также и из родительского вклада в общество, привязав его к числу рожденных и воспитанных детей.

Размер пенсии предложили привязать к числу детей. Об этом сообщает ТАСС.

Демограф Владимир Тимаков предложил рассчитывать размер выплат, исходя не только из трудового, но также и из родительского вклада в общество, привязав его к числу рожденных и воспитанных детей.

По его мнению, это поможет затормозить снижение рождаемости. Он также считает неправильным перенос основной массы материнского капитала на первого ребенка.