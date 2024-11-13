Правительство не поддержало проект о легализации тонировки
Напомним, законопроект направил в июле на отзыв в кабмин вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он предлагал отменить штрафы, если светопропускание тонировки передних боковых стекол будет составлять не менее 50%.
Правительство не поддержало проект о легализации тонировки. Об этом пишет ТАСС.
Правительство не поддержало проект об отмене ответственности за нарушение тонировки.
Напомним, законопроект направил в июле на отзыв в кабмин вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он предлагал отменить штрафы, если светопропускание тонировки передних боковых стекол будет составлять не менее 50%.