Правительство не поддержало проект о легализации тонировки

Напомним, законопроект направил в июле на отзыв в кабмин вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он предлагал отменить штрафы, если светопропускание тонировки передних боковых стекол будет составлять не менее 50%.