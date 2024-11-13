Подозреваемые в избиении рязанца в военчасти в Дягилеве отправились на СВО

Других фигурантов следствие еще не установило.

Подозреваемые в избиении рязанца в военчасти в Дягилеве отправились на СВО. Об этом РЗН. Инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как пояснил собеседник, двое подозреваемых отправились в зону проведения специальной военной операции. По его информации, других фигурантов следствие еще не установило. По словам источника, производство по делу приостановил следователь.

Напомним, 7 апреля в Дягилеве сообщалось, что люди в военной форме избили рязанца. Около его гаража, где тот хотел оставить мотоцикл, мужчину остановила группа вооруженных людей из трех человек и попросила пройти в часть. Мотоцикл рязанца увез один из вооруженных. У КПП-2 на мужчину надели зеленый мешок и завели в одно из зданий части. В кабинете у «главного» проводили допрос. Во время разговора его били. Он попал в больницу.

18 апреля рязанца выписали из больницы. На следующий день он направился в военную прокуратуру и СК. По словам мужчины, он поехал «в надежде узнать, на каком этапе дело».

Выяснилось, что в ведомствах про дело ничего не знают, запрос из полиции не дошел. Тогда рязанец написал заявление в военную прокуратуру напрямую.

Позднее по факту преступления завели уголовное дело. По словам пострадавшего, один из подозреваемых — рязанец, остальные двое — из других регионов России.