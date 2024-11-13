Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
Чтв, 14
Птн, 15
ЦБ USD 98.37 0.41 14/11
ЦБ EUR 104.29 0.04 14/11
Нал. USD 97.70 / 97.20 13/11 18:00
Нал. EUR 104.50 / 105.00 13/11 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
13 801
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
27 405
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
30 097
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
33 979
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Подозреваемые в избиении рязанца в военчасти в Дягилеве отправились на СВО
Других фигурантов следствие еще не установило.

Подозреваемые в избиении рязанца в военчасти в Дягилеве отправились на СВО. Об этом РЗН. Инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как пояснил собеседник, двое подозреваемых отправились в зону проведения специальной военной операции. По его информации, других фигурантов следствие еще не установило. По словам источника, производство по делу приостановил следователь.

Напомним, 7 апреля в Дягилеве сообщалось, что люди в военной форме избили рязанца. Около его гаража, где тот хотел оставить мотоцикл, мужчину остановила группа вооруженных людей из трех человек и попросила пройти в часть. Мотоцикл рязанца увез один из вооруженных. У КПП-2 на мужчину надели зеленый мешок и завели в одно из зданий части. В кабинете у «главного» проводили допрос. Во время разговора его били. Он попал в больницу.

18 апреля рязанца выписали из больницы. На следующий день он направился в военную прокуратуру и СК. По словам мужчины, он поехал «в надежде узнать, на каком этапе дело».

Выяснилось, что в ведомствах про дело ничего не знают, запрос из полиции не дошел. Тогда рязанец написал заявление в военную прокуратуру напрямую.

Позднее по факту преступления завели уголовное дело. По словам пострадавшего, один из подозреваемых — рязанец, остальные двое — из других регионов России.