На трассе в Рязанской области погиб 15-летний подросток

Трагедия произошла 12 ноября, примерно в 21:05, на 212-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе.

На трассе в Рязанской области погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Трагедия произошла 12 ноября, примерно в 21:05, на 212-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе. 57-летний житель Владимира за рулем грузового автомобиля «Ситрак» сбил 15-летнего жителя Касимовского района.

Подросток скончался в автомобиле скорой помощи.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.