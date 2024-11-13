Минпромторг рекомендовал чиновникам ездить на Lada Aura и XCITE X-Cross 8

Минпромторг обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими в служебных целях. Теперь в него входят Lada Aura и XCITE X-Cross 8.

Минпромторг обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими в служебных целях. Теперь в него входят Lada Aura и XCITE X-Cross 8. Соответствующая информация размещена в среду, 13 ноября, на сайте ведомства.

В список на данный момент входят 40 моделей автомобилей от 14 брендов, включая УАЗ, ГАЗ, «Москвич», Citroen C5 Aircross. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке .

В Минпромторге напомнили, что поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства дал президент России Владимир Путин в 2023 году.