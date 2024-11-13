Mash: в приграничных моргах находятся более восьми тысяч тел боевиков ВСУ

По информации канала, на их идентификацию и передачу Украине потребуется не менее трех лет.

Более восьми тысяч брошенных тел бойцов ВСУ находятся в приграничных моргах. Об этом пишет Mash.

По информации канала, на их идентификацию и передачу Украине потребуется не менее трех лет.

Тела участников вторжения в Курскую область лежат в моргах Белгородской, Ростовской и самой Курской области.

Тела и останки сначала попадают в полевые лагеря. Некоторых идентифицируют по медальонам, но большинство остаются неопознанными. Их перевозят в ближайшие морги рефрижераторами, но там уже не хватает места.

Теперь отправляют в Ростов-на-Дону, где построили специальные ангары.

Многих погибших ВСУшников закапывают в братские могилы, как во время Великой Отечественной войны. 90% имеют минно-взрывные ранения.