Лавров заявил, что приход Трампа не изменит позиции США по Украине

«Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве», — отметил министр.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, которое показали на телеканале «Россия-1», заявил, что приход Дональда Трампа в Белый дом не изменит отношение США к конфликту на Украине, Вашингтон хочет и далее держать ситуацию под своим контролем. Его слова передало ТАСС в среду, 13 ноября,

«Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Евросоюз сегодня — это то же самое, что и НАТО в военно-политическом плане.

«То, что они захотят оставлять эти процессы под своим контролем, у меня нет сомнений», — сказал Лавров.

Напомним, Трамп выразил намерение наладить отношения с Россией в случае победы на выборах. Он также говорил, что не считает Китай и РФ врагами США и хочет решить конфликт на Украине.