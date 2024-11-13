Компания Apple анонсировала выпуск домашней камеры видеонаблюдения
Запуск устройства ожидается в 2026 году.
Компания Apple анонсировала выпуск домашней камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает MacRumors, со ссылкой на инсайдеров Марка Гурмана и Минга Чи Куо из Bloomberg и TF International Securities.
Девайс будет подключаться к платформе HomeKit и интегрироваться с еще не анонсированным «командным центром». Запуск устройства ожидается в 2026 году.
Также гаджет обладает функциями радионяни. Компания планирует продать десятки миллионов устройств.
Отмечается, что для данной камеры будет сделан упор на сохранение приватности пользователей.