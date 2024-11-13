Компания Apple анонсировала выпуск домашней камеры видеонаблюдения

Запуск устройства ожидается в 2026 году.

Компания Apple анонсировала выпуск домашней камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает MacRumors, со ссылкой на инсайдеров Марка Гурмана и Минга Чи Куо из Bloomberg и TF International Securities.

Девайс будет подключаться к платформе HomeKit и интегрироваться с еще не анонсированным «командным центром». Запуск устройства ожидается в 2026 году.

Также гаджет обладает функциями радионяни. Компания планирует продать десятки миллионов устройств.

Отмечается, что для данной камеры будет сделан упор на сохранение приватности пользователей.