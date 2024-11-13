Командование Украины начало вывод войск из Купянска

Параллельно с этим ВС России продвигаются на купянском направлении.

Командование Украины начало вывод войск из Купянска. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он отметил, что параллельно с этим ВС России продвигаются на купянском направлении.

По его словам, за несколько суток российским войскам удалось продвинуться и закрепиться северо-восточнее Купянска. Украинские боевики оттягивают свои силы и средства, а также активно ведут мероприятия по обороне города.