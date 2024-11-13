Госдума в первом чтении приняла проект об образовании для строителей

Проект предлагает наделить Минстрой полномочиями по разработке типовых образовательных программ дополнительного образования для специалистов в области строительства и ЖКХ.

Госдума в первом чтении приняла проект об образовании для строителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предлагает наделить Минстрой полномочиями по разработке типовых образовательных программ дополнительного образования для специалистов в области строительства и ЖКХ.

По словам инициаторов, реализация законопроекта будет способствовать решению задач, определенных Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.