Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для нелегальной миграции

Максимальная сумма взыскания составит 60 миллионов рублей.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об установлении для юридических лиц повышенных мер административной ответственности за подделку документов в целях организации нелегальной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Максимальная сумма взыскания составит 60 миллионов рублей при повторном нарушении. За первое нарушение штрафы для юрлиц составят от пяти до 10 миллионов рублей.

Изменения внесут в статью 19.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях (подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт).