Гипермаркеты «Глобус» проверят на соблюдение санитарного законодательства

Гипермаркеты призвали проверить депутаты Госдумы.

Гипермаркеты «Глобус» проверят на соблюдение санитарного законодательства. Об этом пишет Shot.

Гипермаркеты призвали проверить депутаты Госдумы. Требование связано с расследованием «Shot Проверки». Тайный агент издания выяснил, что сотрудники «Глобуса» могут работать без медкнижек. Также работники используют просроченные продукты для приготовлений салатов и выставляют на прилавки списанный товар.

Shot также направил обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру.