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Эксперты МТС Медиа: рязанцы чаще поднимают настроение поп-музыкой, но и о роке не забывают

Современная популярная музыка чаще всего звучит в смартфонах рязанцев, если они хотят поднять себе настроение. Это выяснили аналитики «МТС Медиа» вместе с агентством ONSIDE.

В тренде — эксперименты со звучанием, сочетание с другими стилями, гипер-поп и этномузыка.

Поп-музыка — наиболее популярный жанр в России, рок занимает вторую позицию, особенно выделяется панк-рок и пост-панк, отмечают аналитики МТС.

Однако, например, в ХМАО, Архангельской и Свердловской областях, эксперты наблюдают тенденцию к смягчению музыки. Вместо тяжелого рока и метала на сцену выходит софт-панк и инди-рок, поднимающий темы любви и отношений.

В Рязанской области, как и в других регионах растет интерес к хип-хопу и R&B, что связано с популярностью коротких видеороликов в социальных сетях. Набирает обороты популярный музыкальный стиль гиперпоп, который стал известен благодаря таким группам, как CREAM SODA.

Гиперпоп зародился в середине 2010-х годов и характеризуется сильным преобразованием вокала, металлическим звучанием, запоминающимися припевами и отсылками к интернет-культуре начала нулевых. Вскоре это направление может стать одним из самых перспективных в ближайшем будущем, отмечают аналитики МТС.

В регионах с ярким проявлением народной музыки жанр поп представлен в том числе эстрадной песней. К примеру, в Татарстане, Бурятии, на Кавказе эстрада существует на стыке традиционной музыки, «кальянного рэпа» и шансона.

Современные российские исполнители экспериментируют со звучанием, сочетая элементы поп-музыки, рока, рэпа, хип-хопа и металла с этническими мотивами и фолком. Уникальные комбинации и игра национальных инструментов находят отклик у молодой аудитории. Музыканты используют национальные мотивы и адаптируют их под современные музыкальные течения.

В национальных республиках — Удмуртии, Татарстане и Башкортостане — широко используются народные инструменты и мотивы в сочетании с современными жанрами, такими как шугейз, танцевальная электронная музыка, рэп, хип-хоп, экспериментальная электроника и этно-электроника.

«Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Всё это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае — если жанр или его представитель становятся популярным», — отмечает генеральный директор МТС Лейбла Надежда Бойчевски.

К примеру, Башкортостан и Татарстан отличаются большой самобытной локальной сценой на собственном языке с артистами, которые не известны за пределами регионов.

Один из новых трендов, отмеченных экспертами, — проведение в регионах фестивалей, ориентированных на поддержку локальных артистов. Все больше людей хотят поддерживать своих земляков и открывать для себя новую музыку.