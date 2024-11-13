«Единая Россия» объединит усилия с Минпросвещения для капремонта школ

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025—2027 годах. В нем — более четырех тысяч школ, детсадов и техникумов.

Партия возьмет на особый контроль сопровождение работ, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Оно прошло по ВКС в Волгограде при участии министра Сергея Кравцова.

Якушев напомнил, что в Послании президент объявил о расширении программы на детсады и учреждения среднего профессионального образования.

«Единая Россия» обобщила потребности в регионах и представила их в Минпросвещения.

«В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии», — сообщил Владимир Якушев.

Он отметил, что за время реализации программы капремонта — с 2022 года — обновлены почти 4,5 тысячи зданий школ. 406 — в этом году. До конца текущего года запланирован ввод ещё более 280 зданий школ.

«Все запланированные на год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике», — отметил Владимир Якушев.

По программе строительства новых школ введены в эксплуатацию 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году уже построено 70 школ, ввод еще 162 школ запланирован до конца года.

Как сообщил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков, в 2024 году в рамках федеральной субсидии по модернизации школьных систем образования проведен капитальный ремонт шести школ в пяти муниципальных образованиях Рязанской области.

Ремонтные работы велись в Хрущевской средней школе Старожиловского района, средней общеобразовательной школе № 6 в городе Сасово, Ленинской средней общеобразовательной школе в селе Ленино Александро-Невского района, школе № 34 и гимназии № 2 в Рязани, Заборьевской СШ Рязанского района.

«Проводится не только капитальный ремонт всех инженерных систем, коммуникаций, помещений, дворовой территории, но и переоснащение. Школа получает самое современное оборудование, учебные материалы, технологии. Каждый такой капремонт — это большое событие и для учеников, и для родителей, и для учителей. Очень здорово, что такая возможность есть. Всего до 2026 года планируется в 119 школах региона провести капремонт по федеральной программе», — сказал Малков.