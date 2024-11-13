Депутаты рязоблдумы обсудили меры поддержки многодетных семей

В среду, 13 ноября, на заседании Рязанской областной Думы парламентарии обсудили меры поддержки многодетных семей. С докладом выступил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Тараканов.

В среду, 13 ноября, на заседании Рязанской областной Думы парламентарии обсудили меры поддержки многодетных семей. С докладом выступил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Тараканов, сообщила пресс-служба облдумы.

Глава профильного ведомства рассказал, что в регионе проживают более 120 тысяч семей с детьми, из которых свыше 14 тысяч — многодетные. При этом за последние 10 лет количество рязанских семей, воспитывающих трех и более детей, увеличилось в два раза.

В начале 2024 года Указом президента закреплен бессрочный статус таких семей. Это позволило независимо от возраста детей в первоочередном порядке получать документы в различных учреждениях и органах власти, посещать поликлиники, приобретать путевки в детские оздоровительные лагеря, а также записать ребенка в детский сад. Утвержден единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи.

«В настоящее время министерство ведет замену удостоверений, уже выдано свыше пяти тысяч. Документ нового образца действует на всей территории России и позволяет бесплатно посещать культурно-досуговые организации, музеи, выставки, парки культуры и отдыха в любом регионе страны.

Кроме того, в Рязанской области реализуется пилотный проект по введению электронного удостоверения. Это QR-код, который доступен многодетной семье в личном профиле на портале „Госуслуги“. Сейчас код можно предъявить при посещении учреждений культуры. Работаем над внедрением возможности его применения в учреждениях образования и здравоохранения», — рассказал Денис Тараканов.

Министр подчеркнул, что многодетным семьям региона доступны следующие меры поддержки единое пособие (до 13,7 тысяч рублей), региональный маткапитал (почти 86 тысяч рублей), единовременная выплата взамен предоставления земельного участка (до 200 тысяч рублей), субсидия на догазификацию (до 100 тысяч рублей), региональные выплаты при рождении ребенка (20 тысяч рублей).

Денис Тараканов акцентировал внимание на том, что виды помощи многодетным семьям постоянно совершенствуются, добавляются новые льготы и выплаты. В качестве примера глава профильного министерства назвал компенсацию при оплате жилищно-коммунальных услуг, обеспечение бесплатными лекарствами детей в возрасте до шести лет, ведение ежегодной выплаты на школьную и спортивную форму в размере четырех тысяч рублей (ее получили свыше 20 тысяч юных жителей области).

Кроме того, школьники из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд и бесплатное питание в школах. Всего различные меры поддержки получают более 49 тысяч юных жителей региона из многодетных семей.

Отдельно Денис Тараканов остановился на нефинансовых видах помощи. На данный момент в регионе более 130 различных социальных сервисов. Во время доклада Денис Тараканов обратил внимание на усиление работы в части информирования рязанцев о доступных мерах поддержки.

Он отметил, что в области проводят форумы, круглые столы, тематические встречи, семейные фестивали. Активно используются социальные сети и средства массовой информации. Социальную рекламу можно увидеть на остановочных павильонах и в транспорте. Запущено мобильное приложение «Открытый регион 62» — платформа услуг и сервисов для решения вопросов жителей области.

После основного доклада парламентарии задали министру интересующие их вопросы.

Парламентарий Сергей Гришков поинтересовался, какие преференции, помимо посещения учреждений культуры, предоставляются в регионе многодетным семьям при предъявлении бумажного или электронного удостоверения.

Денис Тараканов рассказал, что в области действует программа лояльности. К ней уже подключились более 200 различных организаций, например, кинотеатры и детские досуговые центры, на услуги которых многодетным семьям доступны скидки. В планах министерства — поиск новых крупных партнеров и создание сети таких учреждений во всех районах области.

Тему профессионального переобучения и повышения квалификации поднял депутат Денис Сидоров. По мнению парламентария, многодетным мамам необходимо предоставить возможность получить востребованную на рынке труда профессию.

Глава минтруда сообщил, что с апреля 2024 года в регионе на площадке службы занятости реализуется проект «Мама работает». В его рамках для жительниц области, воспитывающих детей, и тех, кто только готовится стать мамами, проводят мастер-классы, различные тематические занятия, но главное — женщины могут обучиться современным профессиям.

Спикер регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что вопросы поддержки многодетных семей необходимо обсудить непосредственно с жителями области, воспитывающими трех и более детей, и предложил посвятить этой теме ближайшее заседание совета при председателе Рязанской областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан.