Депутаты предложили увеличить разрешенную скорость на автомагистралях

Скорость на автомагистралях просят увеличить до 150 км/ч.

Депутаты предложили увеличить разрешенную скорость на автомагистралях. Об этом сообщает Shot.

В Госдуме подготовили обращение к начальнику ГУ ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову, в котором просят повысить разрешенную скорость до 150 км/ч на тех скоростных трассах, которые отвечают требованиям безопасности.

Авторы обращения считают, что такое решение уменьшит пробки, сократит время в пути и позволит улучшить экономическое развитие регионов.