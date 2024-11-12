В Тверской области пропавшую девушку нашли мертвой после двух недель поисков

В Тверской области пропавшую девушку нашли мертвой после двух недель поисков. Об этом сообщили в группе «Плохие новости» во «ВКонтакте».

Отмечается, что 27-летняя девушка пропала в городе Конаково 26 октября. Как указано в посте, ее видели в компании двух мужчин. После встречи с ними, по данным «Плохих новостей», девушка пропала.

Ее труп нашел на огороде житель одного из частных домов — его не было более месяца в городе. Когда он вернулся, то нашел тело. На место происшествия приехала полиция. Как указано в посте, предварительно установлено, что девушку задушили шнуром от триммера.

«Рядом с телом обнаружили ампулу с неизвестным веществом, также были найдены следы борьбы — жертва обломала себе все ногти. Сейчас убийц активно ищет местная полиция — они попали на камеры видеонаблюдения», — заключили в посте.