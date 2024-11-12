В рязанском перинатальном центре родился ребенок с конфликтом по резус-фактору

В настоящее время состояние ребенка тяжелое, но стабильное.

В рязанском перинатальном центре родился ребенок с конфликтом по резус-фактору. Об этом сообщили в группе медучреждения.

Отмечается, что ребенку пять раз внутриутробно переливали кровь.

Во вторник, 12 ноября, малышка появилась на свет.

Вес при рождении составил 2200 граммов.

В настоящее время состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.