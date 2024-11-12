В рязанском перинатальном центре родился ребенок с конфликтом по резус-фактору
В настоящее время состояние ребенка тяжелое, но стабильное.
В рязанском перинатальном центре родился ребенок с конфликтом по резус-фактору. Об этом сообщили в группе медучреждения.
Отмечается, что ребенку пять раз внутриутробно переливали кровь.
Во вторник, 12 ноября, малышка появилась на свет.
Вес при рождении составил 2200 граммов.
В настоящее время состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.