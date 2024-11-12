В Рязанской области подрядчик затянул сроки капремонта домов

Прокуратура установила, что между Фондом капитального ремонта Рязанской области и ООО «Фирма РСУ 15» заключен договор на выполнение работ по капремонту четырех конструктивных элементов в трех многоквартирных домах в поселке Ермишь.

В поселке Ермишь Рязанской области подрядчик затянул сроки капремонта домов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что между Фондом капитального ремонта Рязанской области и ООО «Фирма РСУ 15» заключен договор на выполнение работ по капремонту четырех конструктивных элементов в трех многоквартирных домах в поселке Ермишь.

Срок выполнения обязательств — до 1 ноября 2024 года. Однако, как указано в публикации, подрядчик не приступил к работам вовремя.

Прокурор района Ермишинского района возбудил в отношении директора ООО «Фирма РСУ 15» дело об административном правонарушении.

Надзорный орган взял на контроль проведение работ по капремонту многоквартирных домов.

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области