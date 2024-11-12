В Рязани на улице Пирогова автомобиль сбил 19-летнюю девушку

В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.

В Рязани на улице Пирогова автомобиль сбил 19-летнюю девушку. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел 11 ноября, примерно в 19:05 около дома № 11. По предварительной информации, 43-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21099 наехал на жительницу Рязанского района, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.