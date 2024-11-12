В России выросли цены на подсолнечное масло

Основная причина — сокращение урожая.

В России выросли цены на подсолнечное масло. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

Основная причина — высокая цена на подсолнечник из-за сокращения урожая. Компании платят за сырье 90% от стоимости производства масла. Проблема актуальна во всем мире.

Экспортная стоимость продукции из России выросла на 40%. Специалисты уверены, что остановить рост цен внутри страны помогут экспортные пошлины, которые к декабрю могут достигнуть восьми тысяч рублей. А к январю подняться до 15 тысяч рублей.