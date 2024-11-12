В России хотят запретить зачислять детей мигрантов в школы без знания русского

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

В России хотят запретить зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка. Об этом пишет «Life».

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, данные условия пропишут и в проекте постановления ГД, который депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании 20 ноября. Парламентарии намерены прописать в документе проблемные вопросы и направить правительству предложения по трудовой миграции.