В Подмосковье пьяные полицейские устроили смертельное ДТП с автобусом
В Подмосковье пьяные полицейские устроили смертельное ДТП с автобусом. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".
Трагедия произошла Домодедове, на проспекте Туполева. Трое мужчин выехали на внедорожнике Toyota на встречную полосу и столкнулись с автобусом. В результате происшествия один человек погиб, двое получили тяжелые травмы.
По информации портала, в автомобиле находился один действующий сотрудник ГИБДД и двое бывших сотрудников ППС. Очевидцы рассказали, что видели пьяных виновников незадолго до ДТП.
Отмечается, что пассажиры и водитель автобуса не пострадали.