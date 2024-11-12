В Подмосковье пьяные полицейские устроили смертельное ДТП с автобусом

В Подмосковье пьяные полицейские устроили смертельное ДТП с автобусом. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Трагедия произошла Домодедове, на проспекте Туполева. Трое мужчин выехали на внедорожнике Toyota на встречную полосу и столкнулись с автобусом. В результате происшествия один человек погиб, двое получили тяжелые травмы.

По информации портала, в автомобиле находился один действующий сотрудник ГИБДД и двое бывших сотрудников ППС. Очевидцы рассказали, что видели пьяных виновников незадолго до ДТП.

Отмечается, что пассажиры и водитель автобуса не пострадали.