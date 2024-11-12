В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю в конце года

Депутаты обратились к зампреду Правительства РФ Дмитрию Григоренко с просьбой позволить региональным властям установить 28 декабря 2024 года как выходной день по своему усмотрению.

В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю в конце года. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, депутаты обратились к зампреду Правительства РФ Дмитрию Григоренко с просьбой позволить региональным властям установить 28 декабря 2024 года как выходной день по своему усмотрению. Сейчас в соответствии с официальным производственным календарем это рабочая суббота.

«Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например пищевая промышленность. Все, что пойдет на новогодний стол, должно быть свежим, вкусным. И поэтому люди на производстве могут сверхурочно поработать. При этом такую работу нужно финансово поощрять. Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год!», — заявил автор обращения, депутат ГД Станислав Наумов.